Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti konusu ne, kimler oynuyor? Sıla Türkoğlu reytingleri kızıştıracak projede!

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katılması beklenirken Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile ekranlara geri döneceği öğrenilen Sıla Türkoğlu, dizide Doğa karakterini canlandıracak. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı dizinin hangi gün ekrana geleceği ise merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

KIZILCIK ŞETBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti i 28 Ekim Cuma günü Show TV'de yayınlanacak. Dizi, Emanet dizisinin hemen ardından ekrana gelecek.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yeni sezonda Kızılcık Şerbeti isimli diziyle ekranlara geri dönüyor

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu:

"İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğaise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir."

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları:

Barış Kılıç,

Evrim Alasya,

Settar Tanrıöğen,

Sıla Türkoğlu,

Sibel Taşçıoğlu,

Doğukan Güngör,

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ REYTİNGLERİ SALLAYACAK

Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek. Her hafta cuma günü Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Kasaba Doktoru, Star TV'de Yalı Çapkını ATV'de ise Yalnız Kurt yayınlanıyor.



