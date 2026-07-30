MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından kahreden detay ortaya çıktı! Meğerse iki gün önce...

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı dün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Eren Kaşıkçı'nın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.

MEĞER İKİ GÜN ÖNCE...

Ünlü şefin ölümünün ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğum günü nedeniyle eşi Ecem Ruşitoğlu ve kızı Maya'nın Gökçeada'da bulunduğu, Eren Kaşıkçı'nın ise İstanbul'daki evinde yalnız olduğu sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.

'MAYA' İSMİNİ BU YÜZDEN SEÇMİŞ

Geçmişte verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili konuşan Kaşıkçı'nın sözleri de ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. 'Maya' ismini yalnızca mesleği nedeniyle seçmediğini dile getiren ünlü şef, mayanın kendisi için 'varoluş' anlamına geldiğini ifade etmiş, 'Maya olmadan hiçbir şey olmaz.' sözleriyle kızına verdiği değeri anlatmıştı.