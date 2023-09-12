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Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi kanalda? Heyecan dorukta!

12.09.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti ile ilgili aramalar hız kazandı. Cuma akşamlarının Yalı Çapkını ile yarışan dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları yeni bölüm ekranını sorguluyor. Yalı Çapkını'nın 15 Eylül'de başlayacağı açıklanmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi kanalda? Heyecan dorukta!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi merak edildi. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi yakından takip ediliyor. İşte Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya,S ibel Taşçıoğlu Kolçakköstedil ve Settar Tanrıöğren gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haziran ayında sezon finaline girmişti. Show TV'nin sevilen dizisi 15 Eylül Cuma akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti 15 Eylül Cuma günü 30. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon bu hafta cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Son bölümde Doğa'nın Fatih'in kendisini aldattığını söylemesi, Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası, Doğa'nın doğum yapması gibi konularla sona ermişti.

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Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 15 Eylül Cuma akşamı büyük bir ilgiyle izlenen dizi ikinci sezonu için ekrana gelecek.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

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