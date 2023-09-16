Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman 'Ne ağlattın beni be' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı

Son dönemi en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müjde Uzman, cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti setinden kareler paylaştı. Ağlamaktan gözlerinin şiştiği görülen ünlü oyuncu o halleriyle gündem oldu.

Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapan ve adından söz ettiren Müjde Uzman son paylaşımıyla gündem oldu.

Hastanede yapılan çekimlerden paylaşım yapan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na teşekkür etti.

Uzman, dizide ikiz bebeklerinden erkek olanı kaybeden Doğa'nın Fatih ile olan sahnesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

İzleyenlerden de büyük beğeni toplayan sahne, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Müjde Uzman o anları, 'Bu da böyle hüngür şakır ama sihirli bir “an”ımızın hatırasıdır; yetenekli rol arkadaşımı tekrar tebrik eder, anısını buraya bırakırım. Ama ne ağlattın beni be kısçee!' diyerek paylaştı.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden 'Ekran karşısında kala kaldık muhteşemdiniz', 'Muhteşem bir dizi', 'Biz de izlerken ağladık' yorumlarında bulundu.





