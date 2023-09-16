MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman 'Ne ağlattın beni be' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman 'Ne ağlattın beni be' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı

16.09.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kareler paylaşan ünlü oyuncu o anları 'Ne ağlattın beni be kızçe' diyerek paylaştı.

Son dönemi en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müjde Uzman, cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti setinden kareler paylaştı. Ağlamaktan gözlerinin şiştiği görülen ünlü oyuncu o halleriyle gündem oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (35)

Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapan ve adından söz ettiren Müjde Uzman son paylaşımıyla gündem oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (32)

Hastanede yapılan çekimlerden paylaşım yapan ünlü oyuncu, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na teşekkür etti.

7ba7fcb3-f59b-4456-859e-423d9c5996ac

Uzman, dizide ikiz bebeklerinden erkek olanı kaybeden Doğa'nın Fatih ile olan sahnesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

8efd8c35-86a2-4a3a-a47d-4ebcf55b7765

İzleyenlerden de büyük beğeni toplayan sahne, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

889f11b9-54c5-4ff6-898b-d4b94317a095

Müjde Uzman o anları, 'Bu da böyle hüngür şakır ama sihirli bir “an”ımızın hatırasıdır; yetenekli rol arkadaşımı tekrar tebrik eder, anısını buraya bırakırım. Ama ne ağlattın beni be kısçee!' diyerek paylaştı.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden 'Ekran karşısında kala kaldık muhteşemdiniz', 'Muhteşem bir dizi', 'Biz de izlerken ağladık' yorumlarında bulundu.

kizilcik-serbeti (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'
Yedi Numara'nın Ankara Pilici şaşırttı! Eşi de çok ünlü çıktıYedi Numara'nın Ankara Pilici şaşırttı! Eşi de çok ünlü çıktı
Beklenmedik final kararı! O dizinin fişini çektiBeklenmedik final kararı! O dizinin fişini çekti
Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Sıla Türkoğlu ağlamak ünlü oyuncu aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.