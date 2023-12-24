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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman süper minisiyle sosyal medyayı salladı! "Apo görmesin"

24.12.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman son pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Dizideki karakteriyle son dönemde oldukça popüler olan Uzman süper minisi ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Alev ekrana gelen son bölümlerde dizinin yakın takipçileri tarafından sıkça adından söz ettiriyor.

Dizide Abdullah karakteri ile aşklarını ilan eden çiftten Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman sosyal medyada da oldukça popüler.

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Bir süre Sinan Akçıl ile de adı anılan Uzman son pozlarıyla adından söz ettirdi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın başına buyruk kardeşini canlandıran Alev, süper mini elbisesiyle pozlarını paylaştı.

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Göğüs dekoltesi ve süper minisiyle hayranlarından beğeni toplayan Müjde Uzman'a dizinin hayranlarından "Apo görmesin", "Apo bir kere daha aşık olur" yorumları gecikmedi.

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