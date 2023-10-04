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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'ine rakip geliyor! Ünlü isim kadroya dahil oldu

04.10.2023 00:22 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziye son olarak 'Alev' karakterinin eski sevgilisi 'Rüzgar' rolüyle Yiğit Kirazcı dahil olmuştu. Kızılcık Şerbeti'ne bu kez 'Rüzgar' karakterinin sevgilisi rolüyle ünlü bir ismin katılacağı öğrenildi.

Cuma günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti Show TV'de yayınlanıyor. Gzeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor. Gold Film‘in Show TV için çektiği dizide yine olay üstüne olay yaşanıyor. Ketche‘nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı 'Rüzgar' rolüyle dahil olmuştu.

kızılcık şerbeti rüzgar

Rüzgar’ın diziye sevgilisi Helin’le beraber katılacağı öğrenildi. Helin karakterini ise Ebru Destan canlandıracak.

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Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ebru Destan iddialı bir sunucu olarak şimdiden projenin fenomen karakterleri arasında görülüyor. Ebru Destan diziye 33. bölümde dahil olacak.

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