Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi Ata Ayyıldız ile geldi! İlk kez ele ele..

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre konuşulmuştu.

Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan Türkoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ata Ayyıldız ile aşkını ilan etmişti. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına geldi.

İLK KEZ EL ELE...

Sevgilisiyle oldukça uyumlu giyinen ve siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralar önünde el ele görüntülendi.

Sıla Türkoğlu muhabirlere beraberliğiyle ilgili daha farklı bir günde konuşmak istediğini söyledi.