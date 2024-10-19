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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi Ata Ayyıldız ile geldi! İlk kez ele ele..

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.10.2024 09:03
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu şimdi de özel hayatıyla gündemde. Bir süre önce Ata Ayyıldız ile aşkını ilan eden Sıla Türkoğlu önceki akşam sevgilisiyle galaya el ele geldi. Ünlü ismin sevgilisi ile görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi Ata Ayyıldız ile geldi! İlk kez ele ele..

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre konuşulmuştu.

Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan Türkoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ata Ayyıldız ile aşkını ilan etmişti. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına geldi.

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İLK KEZ EL ELE...

Sevgilisiyle oldukça uyumlu giyinen ve siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralar önünde el ele görüntülendi.

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Sıla Türkoğlu muhabirlere beraberliğiyle ilgili daha farklı bir günde konuşmak istediğini söyledi.

sevgilisi 3

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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