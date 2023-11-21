Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun annesiyle benzerliği gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduruyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

Ünlü oyuncu şimdi de annesiyle gündem oldu. Sıla Türkoğlu'nun annesini gören herkes aynı şeyi söyledi. Sıla Türkoğlu'nun annesi ile olan benzerliği herkesi şaşırttı.

Ünlü ismin anne-kız pozuna; 'Güzelliği annesinden', 'Annesine çok benziyor', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

24 yaşındaki ünlü isim şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor.









