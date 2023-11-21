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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun annesiyle benzerliği gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

21.11.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Türkoğlu'nun annesiyle olan benzerliği herkesi şaşırttı. Sıla Türkoğlu ve annesinin pozlarını gören herkes aynı şeyi söyledi...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduruyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

Sıla Türkoğlu 1

Ünlü oyuncu şimdi de annesiyle gündem oldu. Sıla Türkoğlu'nun annesini gören herkes aynı şeyi söyledi. Sıla Türkoğlu'nun annesi ile olan benzerliği herkesi şaşırttı.

Sıla Türkoğlu 2

Ünlü ismin anne-kız pozuna; 'Güzelliği annesinden', 'Annesine çok benziyor', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

Sıla Türkoğlu annesi

Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

Sıla Türkoğlu 4

2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Sıla Türkoğlu 3

24 yaşındaki ünlü isim şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıla Türkoğlu 5

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