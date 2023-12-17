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  4. Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu davet tarzıyla olay oldu! Şıklığının bedeli ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu davet tarzıyla olay oldu! Şıklığının bedeli ortaya çıktı

17.12.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu dün akşam gerçekleştirilen özel bir davete katıldı. Geceye şıklığıyla damga vuran ünlü ismin tarzının bedeli de ortaya çıktı.

Oyuncuları arasında Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu dün akşam gerçekleştirilen özel bir davete katıldı. Beyaz gömlek yakalı, siyah uzun bir elbise diyen Türkoğlu'nun tarzı çok beğenildi.

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Sıla Türkoğlu'nun davet tarzına; 'Çok güzelsin', 'Sade ama şık', 'Her hali olay', 'Çok güzel olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel oyuncunun şıklığının bedeli de ortaya çıktı. 'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre güzel oyuncun bu elbisenin fiyatı tam tamına 23 bin 620 TL.

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İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya gelen 24 yaşındaki güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında Ağlama dizisinde rol aldı.

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Ünlü oyuncu Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Sıla Türkoğlu daha sonra Emanet dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

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