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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı Evrim Alasya simit fiyatını görünce şoke oldu

27.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nden dikkat çeken bir isim de Evrim Alasya... Son dönemde dizideki sahneleriyle gündeme gelen Alasya simit fiyatını görünce şoke oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı Evrim Alasya simit fiyatını görünce şoke oldu

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım Arslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya son dönemde oldukça dikkat çeken bir isim. Dizideki karakteriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Alasya sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

"Çok zor ve çok riskli ve bıçak sırtı bir hikâye" diyerek yer aldığı projeyi anlatan Evrim Alasya son olarak sosyal medyada havaalanında simitin fiyatını görünce şoke oldu.

Evrim Alasya bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremedi ve bunu da paylaşarak "Bunu alan var mı?" dedi.

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Şaşkınlığını gizleyemeyen 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'a yorum yağdı.

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Evrim Alasya sosyal medya Müjde Uzman karakteri

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