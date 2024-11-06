Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan milyonluk yatırım! Kazancını bakın nereye harcadı...

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya bir yandan diziye devam ederken diğer yandan da özel hayatıyla şu sıralar çok konuşuluyor. Yoğun bir şekilde Aşk Biter Mi? isimli tiyatro oynadığı rol arkadaşı Kerem Alışık'la aşk yaşıyor.

Lonra tatili dönüşünce ve Caddebostan'da el ele görüntülenen ünlü isimlerin aşkı belgelenmişti. Özel hayatını konuşmamayı tercih eden ünlü oyuncu, gazetecilere ise sert bir tepki göstermişti. “Yapmayın bunu ya! Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım. Benden alamazsınız bir şey. “Neden konuşarak anlaşamıyoruz?” demişti.

MİLYONLUK YATIRIM YAPTI!

Hem aşkta hem de işte kazanan ünlü oyuncu Evrim Alasya milyonluk yatırım yaptı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Evrim Alasya, Urla Uzunkuyu Köyü’nde 15 milyon TL’ye villa satın aldı.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.