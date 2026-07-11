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A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynadığı A.B.İ. dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla başladı. Fenomen dizide peş peşe ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor
Öznur Yaslı İkier

Sezon finalinden bir bölüm önce başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun ekibe veda ettiği dizide peş peşe ayrılıklar gündeme geldi. Sezon finali akşamı senarist Eylem Canpolat, ekibe veda etmişti. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni senaristi Ertan Kurtulan oldu.

A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor 1

Senaryosu aksiyon ağırlık olacak dizinin yeni yayın döneminde yönetmeni de değişecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cem Karcı ekipten ayrılıyor.

A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor 2

Sezon finalinde ayakları görünen A.B.İ.’nin yeni kadın oyuncusu ise henüz belli olmadı. Afra Saraçoğlu yerine Sinem Kobal'ın getirileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor 3

A.B.İ. dizisinde ayrıca zaman atlaması yaşanacağından dolayı bazı oyunular hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziden ayrılacak.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Veda eden isimler arasında Doğan Hancıoğlu’nun (Kenan İmirzalıoğlu) halası Lamia’ya hayat veren Tülay Bursa, Çağla’nın (Afra Saraçoğlu) ablası Mahinur’u oynayan Esra Şengünalp ve Hancıoğlu ailesinin avukatı Yılmaz rolüyle seyirci karşısına çıkan Serkay Tütüncü de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal A.B.İ. dizisi
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