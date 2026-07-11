A.B.İ. dizisinde her şey sil baştan! Hikaye ve başrol değişiyor

Sezon finalinden bir bölüm önce başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun ekibe veda ettiği dizide peş peşe ayrılıklar gündeme geldi. Sezon finali akşamı senarist Eylem Canpolat, ekibe veda etmişti. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni senaristi Ertan Kurtulan oldu.

Senaryosu aksiyon ağırlık olacak dizinin yeni yayın döneminde yönetmeni de değişecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cem Karcı ekipten ayrılıyor.

Sezon finalinde ayakları görünen A.B.İ.’nin yeni kadın oyuncusu ise henüz belli olmadı. Afra Saraçoğlu yerine Sinem Kobal'ın getirileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

A.B.İ. dizisinde ayrıca zaman atlaması yaşanacağından dolayı bazı oyunular hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziden ayrılacak.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK



Veda eden isimler arasında Doğan Hancıoğlu’nun (Kenan İmirzalıoğlu) halası Lamia’ya hayat veren Tülay Bursa, Çağla’nın (Afra Saraçoğlu) ablası Mahinur’u oynayan Esra Şengünalp ve Hancıoğlu ailesinin avukatı Yılmaz rolüyle seyirci karşısına çıkan Serkay Tütüncü de yer alıyor.