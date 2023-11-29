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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar çok şaşırdı

29.11.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Evrim Alasya başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle de çok beğenilen ünlü ismin asıl mesleği bakın neymiş. Evrim Alasya'nın gerçek mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu
Evrim Alasya başarılı oyunculuğu ile gündemden düşmüyor. Her sahnesi büyük beğeni toplayan ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.

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Samimi tavırları ve sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Alasya aslında lisanslı bir jimnastikçiymiş. Bunu bir kaç kez dile getiren ünlü oyuncu mesleğinin oyunculuğuna etkisini de şöyle anlatmış;

Evrim Alasya 2

"Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim."

Evrim Alasya

Evrim Alasya 1979 yılında İzmir’de doğdu. 2003’te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul’a geldi.

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Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

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