Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten eski sevgilisine ağır sözler! Hakaretler yağdırdı lanet okudu! 'Seninle birlikte olduğum güne...' diyerek başladı!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.

"Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." demişti.

ESKİ SEVGİLİSİNE AĞIR SÖZLER! HAKARETLER YAĞDIRDI...

Bir programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisine demediğini bırakmadı. Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.