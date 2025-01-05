MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten finalle ilgili bomba sözler: 'Türkiye ayağa kalkacak'

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten finalle ilgili bomba sözler: 'Türkiye ayağa kalkacak'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.01.2025 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin finaliyle ilgili konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten finalle ilgili bomba sözler: 'Türkiye ayağa kalkacak'

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle adeta ortalığı yıkmıştı. Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktı. Çıkan yangında ise 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edildi.

Kizilcik-Serbeti-dizisinin-yangi

Dizinin akıbeti heyecanla beklenirken Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin finaliyle ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAK BİR FİNAL"

  1. Sayfa'nın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek bir final bekliyor. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor sizi." dedi.

65b3c0f5ff03b2297ff75f3a

Ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti Ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.