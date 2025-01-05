Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten finalle ilgili bomba sözler: 'Türkiye ayağa kalkacak'

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle adeta ortalığı yıkmıştı. Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktı. Çıkan yangında ise 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edildi.

Dizinin akıbeti heyecanla beklenirken Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin finaliyle ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAK BİR FİNAL"