Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten spoiler geldi! "Türbandan..."

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Feyza Civelek açıklamaları, oyunculuğu ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Dizinin merak uyandıran karakterlerinden biri de Nilay önceleri perukla rol alırken daha sonra türbanlı olarak rolüne devam etmişti.

Dizideki karakteriyle adından söz ettiren Civelek ilerleyen bölümlere dair ipucu verdi. Söylediğine göre Nilay karakteri doğumdan sonra türbandan çıkabilir. Oyuncu açıklamasında "Çocuğum doğduktan sonra türbandan çıkabilirim" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteri ile büyük beğeni toplayan Feyza Civelek son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.



