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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı masanın üstünde dans etti! Mustafa Sandal bakın ne dedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı masanın üstünde dans etti! Mustafa Sandal bakın ne dedi

09.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını'nın son bölümünde Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri masanın üzerine çıkıp dans edince Ferit çılgına döndü. Şarkıcı Mustafa Sandal'dan dans sahnesiyle ilgili yorum geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı.

Dizide Seyran ve Ferit'in öpüşme sahneleri dikkat çekerken daha sonra ise kıskançlık sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

Seyran'ın mini elbisesiyle masa üstündeki dansı Ferit'i çileden çıkardı. Şarkıcı Mustafa Sandal, Seyran'ın kendi şarkısı "Aya Benzer"le dans etmesine dair sessiz kalmadı.

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Ferit'e seslenen Sandal, "Seyran'ın suçu yok bu şarkı böyle işte dans etmeden duramazsın" dedi.


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