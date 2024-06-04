Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç "Çok utanırım bundan" diyerek anlattı! Yaptığı aldatma itirafı olay oldu

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü isim bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan dikkat çeken bir aldatma itirafı geldi.

"O DÖNEMLERDE ÇOK VARDI"

Sunucunun 'Halen daha utanarak anlattığın bir ergenlik anın var mıdır?' sorusuna Ceren Karakoç'tan 'Var' yanıtı geldi.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şöyle bir sevgilim anım var. Benim bir sevgilim vardı. Aramız çok da iyi gitmiyordu. İşte o sevgilim varken başka bir sevgilim oldu. Aynı anda oldu. O akşam ikisinin de radyo programına katılıp bana şarkı armağan edesi tuttu. O dönemlerde çok vardı. İşte atıyorum Burak'tan canı sevgilisine falan... Direkt Ceren Yalazoğlu'na deyince sonra bu durum ortaya çıktı. İkisi de aynı radyo programını dinliyor. Evet, çok utanırım bundan... Çocuktan ayrılsana diğeriyle beraber olacaksan."





