MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç "Çok utanırım bundan" diyerek anlattı! Yaptığı aldatma itirafı olay oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç "Çok utanırım bundan" diyerek anlattı! Yaptığı aldatma itirafı olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Oyuncu bu kez katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Karakoç'un aldatma itirafı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç "Çok utanırım bundan" diyerek anlattı! Yaptığı aldatma itirafı olay oldu

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü isim bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek" Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek"

KIZILCIKŞERBETİ555

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan dikkat çeken bir aldatma itirafı geldi.

"O DÖNEMLERDE ÇOK VARDI"

Sunucunun 'Halen daha utanarak anlattığın bir ergenlik anın var mıdır?' sorusuna Ceren Karakoç'tan 'Var' yanıtı geldi.

nursema4444

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şöyle bir sevgilim anım var. Benim bir sevgilim vardı. Aramız çok da iyi gitmiyordu. İşte o sevgilim varken başka bir sevgilim oldu. Aynı anda oldu. O akşam ikisinin de radyo programına katılıp bana şarkı armağan edesi tuttu. O dönemlerde çok vardı. İşte atıyorum Burak'tan canı sevgilisine falan... Direkt Ceren Yalazoğlu'na deyince sonra bu durum ortaya çıktı. İkisi de aynı radyo programını dinliyor. Evet, çok utanırım bundan... Çocuktan ayrılsana diğeriyle beraber olacaksan."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzıyla dillere düştü! 'Kısa görünmüş' Tarzıyla dillere düştü! 'Kısa görünmüş'
Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek"Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek"
Bebek kordonundan kök hücre yaptırmıştı! Estetiklerini tek tek saydıBebek kordonundan kök hücre yaptırmıştı! Estetiklerini tek tek saydı
Anahtar Kelimeler:
Ceren Karakoç
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

Ersan Şen'e ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun!

Ersan Şen'e ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun!

Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek"

Acun Ilıcalı Survivor'a çağırınca tepki göstermiş! "Herkes haddini bilecek"

Konteynerde kadın cesedi bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Konteynerde kadın cesedi bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Erden Timur sonrası Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in o açıklamalarını paylaşıyor!

Erden Timur sonrası Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in o açıklamalarını paylaşıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.