MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Davut Güloğlu'ndan Survivor itirafı! Acun Ilıcalı'ya tepki göstermiş... "Herkes haddini bilecek"

Davut Güloğlu'ndan Survivor itirafı! Acun Ilıcalı'ya tepki göstermiş... "Herkes haddini bilecek"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a birbirinden farklı birçok isim katılıyor. Yarışmada neredeyse hepimizin yakından tanıdığı ünlü isimlerde yer alıyor. Çok izlenen fenomen yarışma için teklif alan isimlerden birinin de Davut Güloğlu olduğu ortaya çıktı. Survivor ile ilgili konuşan Davutoğlu'nun sözleri gündem oldu.

Davut Güloğlu'ndan Survivor itirafı! Acun Ilıcalı'ya tepki göstermiş... "Herkes haddini bilecek"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı her yıl olduğu gibi bu yıl da çok izlenenler arasında yerini alıyor.

survivorrrrrrrrrr

Yarışmada neredeyse hepimizin yakından tanıdığı ünlü isimlerde yer alırken yarışma için teklif alan isimlerden birinin de Davut Güloğlu olduğu ortaya çıktı.

Özlem Esra Ada'nın sunuculuğunu yaptığı 'Pembe Masa' programının bu haftaki konuğu Davut Güloğlu oldu.

DAVUTGÜLOĞLU

"ORASI SANATÇIYA UYGUN BİR YER DEĞİL"

Güloğlu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon 'All Star' fortmatında ekranlarda olan Survivor yarışması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Annesi ölen Sagopa Kajmer'in eski eşinden olay paylaşım! "Gebersin anan demişti..." Annesi ölen Sagopa Kajmer'in eski eşinden olay paylaşım! "Gebersin anan demişti..."

Sunucunun, 'Çok iştahlısın 'Survivor'a çağrılsan ne yaparsın?' sorusuna Güloğlu, "Çağrıldım. Bu konuda Acun Bey’e çok kibarca 'Bana hakaret ediyorsun' diye söyledim. Orası sanatçıya uygun bir yer değil. Survivor'ı aşağılamıyorum. Herkes haddini bilecek bir yere birini çağırırken" yanıtını verdi.

acun ılıclaı 5

Güloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca barlarda bile sahne almadım. Herkesin bir duruşu, bir çizgisi var. Ben bunca yıllık emeğimi gidip orada bir şort, bir atletle titreye titreye 'Bana yemek ver' diye kimseye yalvarmam. Ben bunun için mücadele vermedim. Benim bir onurum, bir duruşum var."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraf etti: "Kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum"İtiraf etti: "Kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum"
Aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle el ele Aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle el ele
8 ayda 20 kilo verip 1 haftada 4 kilo aldı!8 ayda 20 kilo verip 1 haftada 4 kilo aldı!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
En Çok Okunan Haberler
Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Acı haberi MSB duyurdu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Acı haberi MSB duyurdu

Kız kavgası kanlı bitti! Sokak ortasındaki cinayet anı kamerada

Kız kavgası kanlı bitti! Sokak ortasındaki cinayet anı kamerada

Alkol aldı, cami cami gezip Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Alkol aldı, cami cami gezip Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Annesi ölen Sagopa Kajmer'in eski eşinden olay paylaşım! "Gebersin anan demişti..."

Annesi ölen Sagopa Kajmer'in eski eşinden olay paylaşım! "Gebersin anan demişti..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.