Davut Güloğlu'ndan Survivor itirafı! Acun Ilıcalı'ya tepki göstermiş... "Herkes haddini bilecek"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı her yıl olduğu gibi bu yıl da çok izlenenler arasında yerini alıyor.

Yarışmada neredeyse hepimizin yakından tanıdığı ünlü isimlerde yer alırken yarışma için teklif alan isimlerden birinin de Davut Güloğlu olduğu ortaya çıktı.

Özlem Esra Ada'nın sunuculuğunu yaptığı 'Pembe Masa' programının bu haftaki konuğu Davut Güloğlu oldu.

"ORASI SANATÇIYA UYGUN BİR YER DEĞİL"

Güloğlu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon 'All Star' fortmatında ekranlarda olan Survivor yarışması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, 'Çok iştahlısın 'Survivor'a çağrılsan ne yaparsın?' sorusuna Güloğlu, "Çağrıldım. Bu konuda Acun Bey’e çok kibarca 'Bana hakaret ediyorsun' diye söyledim. Orası sanatçıya uygun bir yer değil. Survivor'ı aşağılamıyorum. Herkes haddini bilecek bir yere birini çağırırken" yanıtını verdi.

Güloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca barlarda bile sahne almadım. Herkesin bir duruşu, bir çizgisi var. Ben bunca yıllık emeğimi gidip orada bir şort, bir atletle titreye titreye 'Bana yemek ver' diye kimseye yalvarmam. Ben bunun için mücadele vermedim. Benim bir onurum, bir duruşum var."





