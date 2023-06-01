Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'ndan aşk paylaşımı! Eşi karşılıksız bırakmadı

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yılın en çok konuşulan dizilerinden oldu.

RTÜK tarafından ceza kesilen Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakteriyle imkansız aşk yaşayan Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu dizi sonrası resmen parladı.

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi de merak edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evli. Evliliklerinde 10. yılı tamamlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağdı.



