Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Çukur'un Vartolu'suyla akraba çıktı! Eşi bakın kimmiş

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her bölümü ayrı heyecan dolu dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un efsane karakteri Vartolu'nun akrabası çıktı.

2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlenen Sibel Taşçıoğlu'nun eşi Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor.

1976 doğumlu Sibel Taşçıoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde İngiltere’de ki Doncaster College’de Sirk üzerine Work Shop’a katıldı.

2012 yılında Sibel Yıldırım ile birlikte “Tiyatro Si’s” i kurdu ve iki yıl boyunca bu tiyatroda hem oyunculuk hem yöneticilik yaptı.

Tiyatro çalışmalarının yanında, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Bunlardan bazıları “Medcezir” , “Kehribar”, “Muhteşem Yüzyıl-Kösem”, Bir Zamanlar Çukurova”, “Son Mektup”, “Rus Gelin” ,”Bizim İçin Şampiyon” ve şuan yayınlanmakta olan “Kızılcık Şerbeti”dir.

