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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Çukur'un Vartolu'suyla akraba çıktı! Eşi bakın kimmiş

26.05.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estiren ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Dizide Nursema, Mustafa ve Fatih'in annesi Doğa'nın kayınvalidesi karakterine hayat veren Pembe başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Özel hayatı oldukça merak edilen Sibel Taşçıoğlu'nun Çukur'un efsane karakteri Vartolu ile akraba olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Çukur'un Vartolu'suyla akraba çıktı! Eşi bakın kimmiş

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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Her bölümü ayrı heyecan dolu dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kızılcık Şerbeti pembve

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un efsane karakteri Vartolu'nun akrabası çıktı.

vartolu

2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlenen Sibel Taşçıoğlu'nun eşi Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor.

Sibel Taşçıoğlu 1

1976 doğumlu Sibel Taşçıoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Sibel Taşçıoğlu 2

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde İngiltere’de ki Doncaster College’de Sirk üzerine Work Shop’a katıldı.

Sibel Taşçıoğlu 3

2012 yılında Sibel Yıldırım ile birlikte “Tiyatro Si’s” i kurdu ve iki yıl boyunca bu tiyatroda hem oyunculuk hem yöneticilik yaptı.

Sibel Taşçıoğlu 4

Tiyatro çalışmalarının yanında, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Sibel Taşçıoğlu 6

Bunlardan bazıları “Medcezir” , “Kehribar”, “Muhteşem Yüzyıl-Kösem”, Bir Zamanlar Çukurova”, “Son Mektup”, “Rus Gelin” ,”Bizim İçin Şampiyon” ve şuan yayınlanmakta olan “Kızılcık Şerbeti”dir.

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