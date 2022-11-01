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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

01.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç üstleniyor. İlk bölümünden itibaren tartışmaların odağında yer alan dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı...

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Show TV'nin iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun daha önce yer aldığı yapımları duyanlar şaşıp kaldı. Taşçıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan Bursalı oyuncu, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun bir zamanlar Çiçek Taksi'de rol aldığını duyanlar hayret etti. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Sibel Taşçıoğlu, daha önce Berivan, Pulsar, Aile saadeti ve Büyük Buluşma gibi yapımlarda da rol almıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Sibel Taşçıoğlu, 2013 yılında yayınlanan Medcezir dizisinde ise Çağatay Ulusoy'un annesi Nevin Koper'e hayat vermişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Dizide problemli bir anneyi canlandıran ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Sibel Taşçoğlu, sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem'de 'Gülbahar Sultan' olarak izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Özel yaşamını gözlerden uzak yaşayan Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlenmişti.


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