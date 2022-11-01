Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı! Meğer Çağatay Ulusoy'un...

Show TV'nin iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun daha önce yer aldığı yapımları duyanlar şaşıp kaldı. Taşçıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan Bursalı oyuncu, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun bir zamanlar Çiçek Taksi'de rol aldığını duyanlar hayret etti. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Sibel Taşçıoğlu, daha önce Berivan, Pulsar, Aile saadeti ve Büyük Buluşma gibi yapımlarda da rol almıştı.

Sibel Taşçıoğlu, 2013 yılında yayınlanan Medcezir dizisinde ise Çağatay Ulusoy'un annesi Nevin Koper'e hayat vermişti.

Dizide problemli bir anneyi canlandıran ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

Sibel Taşçoğlu, sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem'de 'Gülbahar Sultan' olarak izleyici karşısına çıktı.

Özel yaşamını gözlerden uzak yaşayan Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlenmişti.



