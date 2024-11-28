Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu "Pembe gibi muhafazakarım" deyip açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Empati programında dizideki eşi Ahmet Mümtaz Taylan ile samimi bir sohbet yaptı. Taşçıoğlu, çocukluğunu ve ailesini anlatırken, Pembe karakteri ile olan bağını da paylaştı.

Sibel Taşçıoğlu, Pembe karakteriyle kendisi arasında güçlü bir ilişki kurduğunu belirterek, "Pembe ile aramda bağ kurdum. Bana herkes, 'Önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz' diyorlar. Çok örtüştük ama, bu iş bittiği zaman bu bağ da kaybolacak. Neticede bir rol bu" dedi.

"GELENEKLERE BAĞLIYIM"

Taşçıoğlu, Pembe'nin geleneklerine bağlı, muhafazakar bir kadın olduğunu ifade ederek, "Ben de muhafazakar biriyim ama bu tutuculuktan farklı bir şey. Geleneklere bağlılık, iyiyi muhafaza etmek anlamında bir muhafazakarlık. Geçmişten gelen güzel değerleri korumayı önemsiyorum" dedi.



Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si devamında ise "Tutuculuktan bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan da "Ben de ama iyiyi muhafaza etmek anlamında" diyerek rol arkadaşını destekledi.