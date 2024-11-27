Esra Dermancıoğlu'ndan Gökhan Çınar’a samimi açıklama: İlk seviştiğim adamı...

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu FÜG programının yeni bölüm konuğu, ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu oldu. Sosyal medyada enerjik neşesi ve danslarıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu samimi açıklamalarda bulundu.

Dermancıoğlu, dans ederken, “Dans etmek ve bu el hareketleri bana çok iyi geliyor” diyerek neşesinin kaynağını paylaştı. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son röportajında "Fırsatım olsa zaten her sabah başka bir coğrafyada, başka bir şehrin içinde uyanmak isterdim. Bu benim ideal hayat şeklim olabilir" dedi.

"O İKİSİ KALSIN BENDE"

Ayrıca, "Bu hayatına dair her şeyi unutsan, neyi unutmak istemezdin?" sorusuna cevap veren Esra Dermancıoğlu şunları söyledi:

“Kızımı unutmak istemezdim. Bir tek kızımı. Onunla geçirdiğim her anımı hatırlamak isterim. Çok mutlu olmuştum ilk seviştiğim adamı da unutmak istemem o beni çok mutlu etmişti. Çok çok iyi hissetmiştim. O ikisi kalsın bende."