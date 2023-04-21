Kızılcık Şerbeti'nin Pembesi Sibel Taşçıoğlu'nun o hallerini görenler tanıyamadı! "Bu ne güzellik Pembe Hanım"

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, adından en çok söz ettiren oyuncular listesinde başlarda yer alıyor. Show TV'nin sansasyonel dizisi Kızılcık Şerbeti ile gündemde olan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğraflarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.
46 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu'nun gençlik halleri takipçilerinden oldukça beğeni topladı.
Taşçıoğlu, sadeliği ve güzelliği ile görenlerden tam not aldı.
Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğdu. 1995'te Bursa Devlet Tiyatrosunda ''Tılsım'' adlı çocuk oyununda oynayan oyuncu, 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı.
2007'de Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. Oyuncu, aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır.
Sibel Taşçıoğlu, 2016'da Çukur dizisinin Varlotu'su Erkan Kolkaç Köstendil'in akrabası Murat Kolçak Köstendil'le evlenmiştir.
Ünlü oyuncu Aile Saadeti, Yasemince, Bulutların Ötesi, Medcezir, Kehribar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerre rol almıştır. Şimdilerde Show TV'de cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat vermektedir.