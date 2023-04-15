MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK kararına ünlü isimler sert çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK kararına ünlü isimler sert çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

15.04.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK'ün durdurma kararı verdiği Kızılcık Şerbeti, dün akşam Show TV'de yayınlanırken yayın bir anda yarıda kesildi. Yapılan itirazların son dakikada reddedilmesi üzerine dizinin yayından kaldırıldığını görenler büyük şok yaşadılar. Ünlü isimlerden de karara eleştiriler gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK kararına ünlü isimler sert çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi gündemden düşmüyor.

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'e şikayet edilen dizinin akıbeti merak ediliyordu. Dizide zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesinde eşi tarafından camdan aşağı atılınca RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

Show TV'nin avukatları ise, RTÜK'ün cezasını mahkemeye taşıyarak itiraz haklarını kullandılar. Cezanın iptali için Twitter'da "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" etiketiyle kampanya başlatılırken, birçok izleyici ve sanatçı karara tepki gösterdi.

Kanal avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK cezasına karşın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dizinin son bölümünün yayınlanması beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ÖZETİ YAYINLANIRKEN YAYINDAN KALDIRILDI

Ankara İdare Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararı dizinin özetinin yayınlandığı sırada geldi ve kanal yönetimi diziyi yayınlandığı esnada ekrandan kaldırmak zorunda kaldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN RTÜK'E TEPKİ

RTÜK, yayın durdurma gerekçesi olarak, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesini gösterdi. Verilen karar dizinin başrol oyuncularının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki aldı.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN RTÜK KARARINA TEPKİSİ:

BARIŞ KILIÇ

BARIŞ KILIÇ

“Kan kusup Kızılcık Şerbeti içmek. Tam da bunu anlatmak istemiştik.”

CEREN KARAKOÇ

CEREN KARAKOÇ

''14 Nisan 2023 bu tarihi de yazdık hafızamıza #kızılcıkşerbeti''

sıla türk

SILA TÜRKOĞLU

''Her gün yüzlercesine maruz kalınan, defaatle sessizleştirilen bir hal yaşanırken; üstelik safi anlatılan, her karakterinde birilerinin hilayesini bulduğu, aksiyene dayatılan her düşüncei bir ara yaşamaya, yaşarken varolmaya, anlatmaya çalışan ekibimiz ve bizimle bu yola gönül vermiş, zaman ayırmış olan izleyicilerimiin bu yaptırıma maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz..''

DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR

"#kizilcikşerbetinedokunma İnanamıyorum! Gerçekten inanamıyorum! Sesimi çıkartıyorum, yanlarındayım!"

NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kızılcık Şerbeti'ne dayatılan, uygulanan her neyse utanç verici! Bu halk bunu unutmaz."

PINAR DENİZ

PINAR DENİZ

"O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Yazık gerçekten. #kızılcıkşerbetinedokunma"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Show TV'den flaş hamle! Yayın yasağı olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yarıda kesildi!Show TV'den flaş hamle! Yayın yasağı olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yarıda kesildi!
Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştıSütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Barış Kılıç Sıla Türkoğlu Müjde Uzman ele doğukan güngör

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'

Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.