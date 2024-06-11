Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu dergi pozlarıyla dikkat çekti! Önce mayo, sonra uzun etek...

Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu şimdi de bir dergi için kamera karşısına geçti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Dergi pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin farklı tarzları dikkatlerden kaçmadı. Sıla Türkoğlu önce mayo sonra uzun etek ve uzun kollu gömlek giyip poz verdi.

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'nun bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Yine muhteşem görünüyor', 'Her tarzı ayrı güzel', 'Muhteşem görünüyor', 'Bu kız çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.