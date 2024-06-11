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  4. Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu dergi pozlarıyla dikkat çekti! Önce mayo, sonra uzun etek...

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu dergi pozlarıyla dikkat çekti! Önce mayo, sonra uzun etek...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 14:55
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Sıla Türkoğlu bu defa dergi pozlarıyla gündem oldu. Farklı tarzlarıyla verdiği pozlarını peş peşe paylaşan ünlü isme adeta yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu dergi pozlarıyla dikkat çekti! Önce mayo, sonra uzun etek...

Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu şimdi de bir dergi için kamera karşısına geçti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Dergi pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin farklı tarzları dikkatlerden kaçmadı. Sıla Türkoğlu önce mayo sonra uzun etek ve uzun kollu gömlek giyip poz verdi.

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YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'nun bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Yine muhteşem görünüyor', 'Her tarzı ayrı güzel', 'Muhteşem görünüyor', 'Bu kız çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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