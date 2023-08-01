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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı! Aylık kazancı bakın ne kadarmış

01.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Alp Navruz'la tatilde aldı. Şu sıralar tatilin keyfini süren güzel oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Türkoğlu'nun aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Alp Navruz'la tatilde alan güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor. Sevgilisi ile samimi pozları çok beğenilen ünlü oyuncunun diziden bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

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Sıla Türkoğlu'nun, Kızılcık Şerbeti dizisinden haftada 100 bin TL kazandığı iddia edildi. Yani güzel oyuncunun aylık kazancının 400 bin TL olduğu söyleniyor.

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Bu rakam bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

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Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Bornovalı olan Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başladı.

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Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başladı ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almış.

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Sıla Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba dedi. 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

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Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

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Güncel olarak
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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