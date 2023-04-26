Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti. Peki, Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI?

Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları ise konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ShowTV lehine çıkan karar sebebiyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle ekranda olacak.

