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Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

26.04.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman gibi soruların yanıtları merak ediliyor. RTÜK'ün televizyon tarihinde ilk kez 5 haftalık yasak uyguladığı ilk dizi olan Kızılcık Şerbeti dizisi için beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Dizinin yayınlanacağı tarih ise belli oldu. İşte tüm detaylar...

Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti. Peki, Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI?

Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları ise konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu.

Kızılcık Şerbeti 2

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ShowTV lehine çıkan karar sebebiyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle ekranda olacak.

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