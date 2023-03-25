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​Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı! Nursema'nın intikamı alınıyor

25.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi ​Kızılcık Şerbeti dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Nursema dün akşamki bölümde kendisini gerdek gecesi camdan aşağı atan eşini, herkesin içinde ifşaladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bölümün ardından bomba fragman geldi. Fragmana Ömer'in İbrahim'inden intikam aldığı sahne damga vurdu...

​Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı! Nursema'nın intikamı alınıyor

Başrollerinde; Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı ​Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

Dizi; dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. İstemeyerek evlendiği eşi tarafından gerdek gecesi camdan aşağı atılan Nursema, herkesin içinde hesaplaştı.

Kızılcık Şerbeti nursema

Kendisini zorla evlendiren ailesini iftara çağıran Nursema, herkesin içinde kocasının kendisini camdan aşağı attığını söyleyerek "Son zamanlar bana yaşattığınız her şey için sonsuz teşekkür ederim. Babacığım, beni evlendirdiğin gün var ya bu ruh hastası beni camdan aşağı attı. Ben iki gün yoğun bakımda kaldım. Beynimde ödem oldu anne. Ve siz o sırada beni bu psikopatla İtalya'da balayında zannediyordunuz.

Kızılcık Şerbeti 2

'ŞİMDİ HEPİNİZ BİRBİRİNİZİ YİYİN'

Bu kadın (kayınvalidesi) benim telefonuma el koydu ve senin attığın mesajları bu kadın cevapladı. Siz beni hiç mi merak etmediniz? Benim şahitlerim var. Bu eve geri döndüm çünkü hepinizin gözünün içine baka baka gerçekleri konuşmak için. Şimdi ben bu evden defolup gideceğim. Ben bu manyakla değil aynı evde kalmak bundan sonra yan yana bile gelmem. Sanmayın ki sizinle de geleceğim. Asla o eve geri dönmeyeceğim. Siz benim için bittiniz. Senin gibi bir annem yok benim. Senin gibi de bir babam yok. Anne sen bana sakın 'kızım' deme. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne" dedi.

Nursema, eşinin yüzüne tükürerek odadan çıkarken öfkeden deliye dönen Fatih de ablasını camdan atan İbrahim'in üzerine atladı. Pembe de kızı hastanedeyken kendisine yalan söyleyen dünürüne saldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisindeki yüzleşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada günddem oldu. Birçok kullanıcı sahne için "Böyle rezil herifler herkesin içinde ifşa edeceksin", "Çok iyi bir sahne" ve "Haftalardır hepimizin söylemek istediği şeyleri bir bir haykırdı Nursema" gibi yorumlar yaptılar.

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BOMBA FRAGMAN

Yeni bölümün ardından ​Kızılcık Şerbeti'nden bomba bir fragman geldi. Dizinin 21. bölüm fragmanına Ömer'in yeğeni Nursema'nın intikamını alacağı sahne damga vurdu. Ömer'in İbrahim'i yüksek bir yerden aşağı atarken “İbo sen uçabiliyor musun?” sözleri sosyal medyayı salladı.

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