YEMEK

Mükemmel bir idrar söktürücü olan kızılcığın 7 önemli faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

Böbrek taşı dökmeden düzenli bir cinsel hayata kadar etkili olan kızılcık meyvesi, vücudu baştan sona yenileyecek kadar güçlü bir meyve...

Antioksidan bakımından zengin olan kızılcık; B6, C, E ve K vitaminleriyle doludur. Genelde suyu tüketilen bir meyvedir. Magnezyum, potasyum ve demir açısından oldukça güçlü olan sihirli meyve etkileriyle neredeyse her derde deva!

Mükemmel bir idrar söktürücü olan kızılcığın 7 önemli faydası

Tümörle mücadele eder

Tümörle mücadele eder
Küçük kırmızı meyveler, kanserli tümörlerin büyümesini durdurabilir. İçeriğindeki polifenol antioksidan sayesinde bu hücrelerin yayılmasını durdurabilir.

Mide ülserinin doğal ilacıdır

Mide ülserinin doğal ilacıdır
Kızılcık suyu helicobacter pylori isimli bakteriyle savaşarak sindirim sorunlarına meydan okur. Flavonoid bakımından zengin olan sihirli meyve mide rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Bunun için kızılcık suyunu düzenli bir şekilde tüketmek gerekir.

Kalp sağlığını korur

Kalp sağlığını korur
Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kızılcık içindeki antioksidan, ateroskleroz tehdidini azaltır. Ateroskleroz; kan akışı eksiliğine sebep olan, alp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlar.

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Böbrek taşı oluşumunu engeller
Böbrek taşı oluşumuna neden olan bakterileri engeller. İdrarı asidik bir hale getiren kızılcık suyu bu sayede böbrek taşı üretimini durdurur.

Obeziteyle mücadele eder

Obeziteyle mücadele eder
Kızılcık suyu, yağ yakmamıza yardımcı olan asitler içerir. Diyetinize eklediğiniz bir bardak kızılcık suyu ile hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

Kemikleri güçlendirir

Kemikleri güçlendirir
İçeriğindeki kalsiyum ve K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Eğer çocuklarınıza süt içiremiyorsanız bunun yerine kızılcık suyu ya da meyvesini yedirmeyi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda 30 yaş üstü kadınların günlük olarak tüketmesi önerilir.

Mutlu cinsel hayatın anahtarıdır

Mutlu cinsel hayatın anahtarıdır
Seks bezlerinin düzgün bir şekilde işlemesine yardımcı olacak vitamin ve mineraller ile doludur. Düzenli olarak kızılcık suyu tüketmek mutlu bir cinsel yaşam getirir. Özellikle kızılcık suyu erkekler için çok değerlidir.
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