Antioksidan bakımından zengin olan kızılcık; B6, C, E ve K vitaminleriyle doludur. Genelde suyu tüketilen bir meyvedir. Magnezyum, potasyum ve demir açısından oldukça güçlü olan sihirli meyve etkileriyle neredeyse her derde deva!

Mükemmel bir idrar söktürücü olan kızılcığın 7 önemli faydası

Tümörle mücadele eder Küçük kırmızı meyveler, kanserli tümörlerin büyümesini durdurabilir. İçeriğindeki polifenol antioksidan sayesinde bu hücrelerin yayılmasını durdurabilir.

Mide ülserinin doğal ilacıdır Kızılcık suyu helicobacter pylori isimli bakteriyle savaşarak sindirim sorunlarına meydan okur. Flavonoid bakımından zengin olan sihirli meyve mide rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Bunun için kızılcık suyunu düzenli bir şekilde tüketmek gerekir.

Kalp sağlığını korur Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kızılcık içindeki antioksidan, ateroskleroz tehdidini azaltır. Ateroskleroz; kan akışı eksiliğine sebep olan, alp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlar.

Böbrek taşı oluşumunu engeller Böbrek taşı oluşumuna neden olan bakterileri engeller. İdrarı asidik bir hale getiren kızılcık suyu bu sayede böbrek taşı üretimini durdurur.

Obeziteyle mücadele eder Kızılcık suyu, yağ yakmamıza yardımcı olan asitler içerir. Diyetinize eklediğiniz bir bardak kızılcık suyu ile hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

Kemikleri güçlendirir İçeriğindeki kalsiyum ve K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Eğer çocuklarınıza süt içiremiyorsanız bunun yerine kızılcık suyu ya da meyvesini yedirmeyi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda 30 yaş üstü kadınların günlük olarak tüketmesi önerilir.