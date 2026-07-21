Kızıldeniz'den geldi Mersin'de yayıldı! Zehirli balık alarmı

Doğu Akdeniz'de artan deniz suyu sıcaklıkları, deniz canlılarının dağılımını değiştirmeye devam ediyor. Son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlayan ve bilimsel adı ‘Plotosus lineatus' olan çizgili kedi balığı, zehirli dikenleri nedeniyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, ölümcül olmamakla birlikte temas halinde şiddetli ağrı ve ciddi yaralanmalara neden olabilen türe karşı vatandaşların ve balıkçıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

SIĞ SULARDA YAŞIYOR, SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYOR

Çizgili kedi balığı, kıyıya yakın 1 ila 30 metre derinlikteki sığ sularda, kayalık zeminlerde, liman ve iskele çevrelerinde, dalgakıranlarda, deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda, zaman zaman ise kumluk ve çamurlu tabanlarda yaşamını sürdürüyor. Vücudu boyunca uzanan belirgin beyaz veya krem renkli yatay çizgileri ve bıyıkları andıran ağız yapısıyla kolayca ayırt edilebilen tür, özellikle genç bireylerde yüzlerce balığın top şeklinde kümeler oluşturarak sürü halinde dolaşmasıyla dikkat çekiyor. Gece aktif olan çizgili kedi balığı, gündüz saatlerinde ise genellikle kıyıya yakın bölgelerde toplu halde görülüyor.

"BATMA DURUMUNDA OLDUKÇA AĞRILI BİR DURUM ORTAYA ÇIKARTABİLİYOR"

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, türün yıllardır Doğu Akdeniz'de bulunduğunu ancak son dönemde daha fazla karşılaşıldığını belirterek, özellikle balıkçılar ve denizle temas eden vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ayas, "Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e gelen türlerden bir tanesi. Bunlar ‘nokturnal', gece daha aktifler. Sürü halinde dolaşıyorlar. Bunların göğüs ve sırt yüzgeçlerinde dikensi ışınlar var. Bunlara eğer temas edilirse batma durumunda oldukça ağrılı bir durum ortaya çıkartabiliyor" diye konuştu.

"BU TÜRÜN BALIKÇILAR TARAFINDAN TANINMASI ÖNEMLİ"

Çizgili kedi balığının son dönemde özellikle olta ve uzatma ağları başta olmak üzere birçok av aracına takıldığını belirten Ayas, "Aslında bize ulaşan bilgilere göre olta dahil olmak üzere uzatma ağları ve birçok av aracında 'Plotosus lineatus' dediğimiz çizgili kedi balığı çıkıyor. Bu anlamda türün balıkçılar tarafından tanınması önemli. Çünkü ağdan ya da oltadan çıkarılırken sırt veya göğüs yüzgeçleriyle temas edilmesi halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir" dedi.

"ZEHRİ ÖLÜMCÜL DEĞİL ANCAK CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR"

Çizgili kedi balığının zehrinin ölümcül olmadığını ifade eden Ayas, "Zehri ölümcül değil ancak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Temas halinde uzun süre devam eden şiddetli ağrıya yol açan bir tablo ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.