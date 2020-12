Kızıltan’dan ‘Yerel işletmelerden alışveriş yapalım’ çağrısı

“Özellikle hizmet sektörleri ve küçük esnaf olağanüstü büyük yaralar aldı”

Üretim ve ihracat yapanların az da olsa direndiklerini ve tekeri çevirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kızıltan, “Ancak, bu pandemi sürecinde özellikle eğitim ve turizm gibi hizmet sektörleri ve küçük esnaf olağanüstü büyük yaralar aldı. Artık kredi gibi araçlar da çözüm olmamaktadır, çünkü işleri tamamen duran bu sektörlerin bu kredileri vadesinde ödeyebilmesi mümkün değildir. Özellikle eğitim ve turizm gibi hizmet sektörleri için farklı destek mekanizmalarının bulunması gerekmektedir. Bu sektörlerin ayakta kalabilmesi için daha etkin, daha uzun vadeli ve hibe desteği gibi daha kapsamlı doğrudan yardımlar planlanmalıdır. Özellikle kentlerin yerel işletmeleri, yerel markaları desteklenmeli, vatandaşların da bu konuda yerel marka ve işletmeleri tercih etmeleri gerekmektedir” dedi.

“Yerel işletme ve markaları tercih ederek, onları korumalıyız”

Yerel işletme ve markaların büyük ve çok güçlü uluslararası şirketlere ezdirilmemesi gerektiğinin altını çizen Kızıltan, yeni yasal mekanizmalar kurulmasını istedi. Kızıltan, “Bu noktada vatandaşlar olarak bizlere önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Yaptığımız her alışverişte, aldığımız her üründe, her harcamamızda yerel işletmeleri tercih etmek kentimizin istihdamına, refahına ve daha önemlisi sosyal huzuruna verilecek destek demektir. Biz iş dünyası olarak Mersin özelinde tüm Mersinli hemşerilerimizi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Bu süreç toplumsal bir dayanışma süreci olarak görülmelidir. Hepimizin yereli koruması hayati bir konudur. Kentin kurumları da tek tek vatandaşlarımız da şirketlerimiz de yerel yönetimlerimiz de tüm ürün veya hizmet alımlarında yereli tercih etmelidir. Elbette kamunun alması gereken önlemler, atması gereken adımla vardır ve bunu tüm yetkililerle sürekli konuşuyor, demeçlerimizde de burada yaptığımız gibi herkese duyuruyoruz. Ancak, kentin sahipleri olarak hepimizin bu noktada görevleri var. Satın aldığımız en küçük ürün ve hizmette dahi kentin esnafını veya işletmelerini tercih etmeye, kente istihdam oluşturan yerel markaları tercih etmeye çalışmalıyız. Bu zamanlar tam bir dayanışma, paylaşma, birbirimize destek olma zamanıdır. Ekonomi, ülkemizin huzurunun ana payandasıdır. Ekonomiyi korumaya yönelik her destek ülkemizin sosyal huzurunu ve geleceğini korumaya verilen destektir. Güzel ülkemizi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak saç ayağı bellidir; ekonomi, eğitim ve hukuk. Büyük bir ülke ve büyük bir milletiz. Umutsuz olacak bir şey yok. Yeter ki potansiyellerimizi sloganlardan çıkartıp eyleme ve somut bir değere dönüştürelim” ifadelerini kullandı.