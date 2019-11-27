Kızılyıldız 0 -6 Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Leon Goretzka, 53 (pen.),60, 64 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski, 89. dakikada ise Corentin Tolisso kaydetti.
Son 16 turunu daha önce garantileyen Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti. Kızılyıldız ise 3 puanda kaldı.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 1 yorum