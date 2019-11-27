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Kızılyıldız 0 -6 Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 15 dakikada 4 gole imza attığı maçta Kızılyıldız'ı 6-0'lık skorla devirdi ve grup liderliğini garantiledi.

Kızılyıldız 0 -6 Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Leon Goretzka, 53 (pen.),60, 64 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski, 89. dakikada ise Corentin Tolisso kaydetti.

Son 16 turunu daha önce garantileyen Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti. Kızılyıldız ise 3 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
bayern münih kızılyıldız uefa şampiyonlar ligi robert lewandowski

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lewa baska bi seviye oldu messi mpappe ronaldo bu 4 u cook ust seviyede
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