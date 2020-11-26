SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes

Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 26.11.2020 23:32 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.

Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 75-64 yendi.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Anadolu Efes'den, Khimki'ye karşı tarihi zaferAnadolu Efes'den, Khimki'ye karşı tarihi zafer
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Vedat Muriqi'den şok haber
Vedat Muriqi'den şok haber
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Maçta 5. gol geldi! Sivasspor öne geçti...
Maçta 5. gol geldi! Sivasspor öne geçti...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında kazandı
ÖZET | Khimki Moskova 77-105 Anadolu Efes
Anadolu Efes'den, Khimki'ye karşı tarihi zafer
Ergin Ataman: Bunun sorumluluğunu üstleniyorum
'Bunun sorumluluğunu üstleniyorum'
THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic
Haftanın MVP'si Vladimir Lucic
THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1
Euroleague'de haftanın toplu sonuçları
ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80
Anadolu Efes deplasmanda güldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.