Kızılyıldız maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko sahaya kaptan olarak çıktı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup'ta Kızılyıldız ile karşılaştı.

DZEKO İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko bu karşılaşmaya ilk 11 başlarken İsmail Kartal yıldız isim için dikkat çeken bir karar verdiği görüldü.

YENİ KAPTAN

37 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk mücadelede sahada kaptan olarak yer aldı.

İLK MAÇTA PENALTILARLA MAĞLUP OLDU

Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.



