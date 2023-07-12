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Kızılyıldız maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko sahaya kaptan olarak çıktı!

12.07.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da yaptığı kamp ile sürdüren Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup'ta Kızılyıldız ile karşılaştı. Karşılaşmaya yeni transfer Edin Dzeko ilk 11'de başlarken, tecrübeli oyuncu kaptan olarak sahada yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup'ta Kızılyıldız ile karşılaştı.

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19:30 48'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 2
Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız

DZEKO İLK 11'DE

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko bu karşılaşmaya ilk 11 başlarken İsmail Kartal yıldız isim için dikkat çeken bir karar verdiği görüldü.

YENİ KAPTAN

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37 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk mücadelede sahada kaptan olarak yer aldı.

İLK MAÇTA PENALTILARLA MAĞLUP OLDU

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Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.


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