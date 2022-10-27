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Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi?

27.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek. En son karşılaşmasında bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti. Şimdi gözler Kızılyıldız Trabzonspor karşılaşmasında. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi?

Kızılyıldız Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor. Son karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Rajko Mitic Stadyumu’nda Kızılyıldız ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilginin sahibi oldu.

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Joao Pinheiro yönetimindeki Kızıl Yıldız-Trabzonspor maçı Rajko Mitic Stadyumunda gerçekleşecek.

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı EXXEN üzerinden canlı izlenebilecek. Aşağıdaki link üzerinden canlı maç anlatımı sayfasına ulabilirsiniz.
KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM- TIKLAYINIZ

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

AVRUPA’DA 146. MAÇ

Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.
Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

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