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Kızım 5. son bölüm izle! Öykü'nün gerçek babası Cemal mi Demir mi? Kızım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 20.10.2018 02:15 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Kızım, Cuma akşamı 5. yeni bölümüyle ekrana geldi. Kızım dizisin son bölümünde Demir ile kızı Öykü arasında duygusal anlar yaşandı. Gittikçe Öykü'ye daha fazla alışmaya başlayan Demir, kızı için fedakarlıklar yapmaya ve iş aramaya başladı. Diğer taraftan Kızım dizisinde yeni katılan Selin Şekerci'nin canlandırdığı Öykü'nün annesini ise Cemal buldu. Kızım son bölümde 'Öykü Cemal'in kızı mı?' sorusu akılları karıştırdı. İşte Kızım son bölüm final sahnesi ve yaşananlar

Kızım 5. son bölüm izle! Öykü'nün gerçek babası Cemal mi Demir mi? Kızım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle 19 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Cezaevinden çıkan Cemal, Öykü'nün annesini buldu. Cemal, Öykü'nün kendi kızı olmasından şüphelendi. Demir ise gittikçe Öykü'ya daha fazla alışmaya başladı. Öykü'nün halasını bulan ve neden terk ettiğini soran Demir, aldığı cevap karşısında şoke olmuştu. Demir, Öykü'nün kendisinden ne sakladığını merak etmeye başladı. Kızım son sahnede, Demir Öykü'ye kendisinden ne sakladığını sordu. Öykü önemli bir hastalığ olduğunu Demir'e söyleyecek mi? Diğer yandan ise dizinin yeni bölümlerinde Öykü'nün gerçek babasının Demir mi yoksa Cemal mi olduğu da ortaya çıkacak. Kızım 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

KIZIM SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Öykü'nün yurda gitmesine son anda engel olan Demir, Candan'ın evine sürpriz bir alıcı çıkmasıyla birlikte artık orada kalamayacaklarına karar verir. Öykü ve Demir’in nereye gidecekleri henüz meçhulken Candan ve Öykü için ayrılık rüzgarları yeniden esmeye başlar.

Demir, Uğur'u hapisten kurtarmak için çılgınca bir plan yapar ve hiç vakit kaybetmeden planını hayata geçirir. Demir, içinde olduğu karmaşık durumdan kurtulmak için hamle üzerine hamle geliştirirken, Cemal'in sinsi planlarına dahil olan gizemli bir kadın cevaplanması gereken yeni bir soruyu beraberinde getirir.


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