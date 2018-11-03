Kızım 7. son bölümde ağlatan final sahnesi! Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıktı mı? Kızım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin 7. bölümünde Öykü hastalığını saklamak için elinden geleni yaptı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan Kızım dizisinde, doktorun Candan'dan Demir'in numarasını istemesi üzerine Öykü doktorla görüşüp babasına hastalığını söylememesini rica etti.

Kızım dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Kızım, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı 20:00'de TV8'de...

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra beklenmedik şekilde karşılaşan Demir ve Asu için bu karşılaşmanın etkisi şok edici olur. Demir, Asu'nun arkasından gidip yüzleşecek midir?

Öykü'nün sırrını öğrenen İlayda, okulda Öykü'nün yaşamını daha da zor hale getirirken, Doktor İhsan'ın Demir'e ulaşması an meselesidir.

Öykü'nün tek başına yüklendiği bu sır nihayet açığa çıkacak mıdır?

Yapımcılığını Med Yapım - Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta ’nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci'nin yazdığı, uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı ‘’Kızım’’ dizisi çarşamba akşamları yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Başrollerinde; Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı dizide Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen de rol alıyor.



