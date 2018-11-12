MAGAZİN

Kızım 9. bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Hasta olan kızı Öykü'nün yazdıkları Demir'i gözyaşlarına boğdu!

DİZİ HABERLERİ  | 12.11.2018 02:19 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 9. yeni bölümünden iki fragman birden yayınlandı. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerde oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın 9. yeni bölümünde, Öykü'nün hastalığı ilerliyor ve sık sık düşmeye başlıyor. Babası Demir ise kızının hastalığını öğrendikten sonra tedavisi için para bulmaya çalışıyor. Candan ise düşman olduklarını bilmeden Cemal'i Demir'le tanıştırıyor. İşte Kızım dizisi 9. yeni bölüm fragmanları.

Kızım 9. bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Hasta olan kızı Öykü'nün yazdıkları Demir'i gözyaşlarına boğdu!

TV8'de Cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin 9. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Kızım son bölüm final sahnesinde Demir, doktordan kızı Öykü'nün hastalığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı. Öykü'nün hastalığını öğrenen Demir, bu durumla başa çıkmak için çaba sarf ediyor. Demir, kızının hastalığını öğrendikten sonra daha da güçlü olması gerektiğini düşünüyor. Kızım yeni bölümde, Öykü'nün deftere yazdıklarını okuyan Demir gözyaşlarına boğuldu. Öykü'nün tedavisi için yine yasa dışı işlere girmeye hazırlanan Demir'e bir şok da Candan'dan geldi. Cemal'le komşu olan Candan, Cemal ve düşmanı Demir'i tanıştırdı. Öykü'nün hastalığının belirtileri ise günden güne artmaya başladı. Öykü'nün sürekli düşmeye başlaması Demir'i daha fazla endişelendirmeye başladı.

Kızım, merakla beklenen yeni bölümüyle cuma akşamı 20:00'de TV8'de....

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım dizisinin 8. son bölümü 9 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde okulda bayılan Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Öykü babası Demir'den habersiz olarak hastaneye gitti ve doktora hastalığını babasına söylememesini istedi. İki gün okula gitmeyen ve hastanede kontrolleri yapılan Öykü'nün hastalığını babası Demir ise sonunda öğrendi. Doktorunun çağırdığı Demir, kızı Öykü'nün durumunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kızım'ın final sahnesinde evde yatan Öykü'nün yanına giden Demir, gözyaşları içinde Öykü'ye sarıldı. Baba kızın o anları ise Kızım'ın son bölümüne damga vurdu.

Doktorla görüştükten sonra birdenbire ortadan kaybolan Öykü Demir'e büyük bir korku yaşatır. Demir’in Öykü’yü arama çalışmaları sonuç verecek midir? Sosyal hizmetlerin ani denetleme talebi karşısında hazırlıksız yakalanan Demir, bir kez daha karşı karşıya kaldığı Öykü'yü kaybetme olasılığı karşısında büyük bir sınav verir. Demir'i arayan Doktor İhsan sonunda Öykü’nün hastalığını babasına söyleyecek midir yoksa Öykü’nün ondan istediği gibi bu sırrı saklayacak mıdır?

PARTNERÜniformanın ardındaki dünyalarÜniformanın ardındaki dünyalar
Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızım kızım dizisi kızım 9. yeni bölüm fragman izle kızım son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

İlginizi Çekebilir

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Tülin Özen'in yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

Ufak Tefek Cinayetler'de Tülin Özen'in yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.