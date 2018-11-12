Kızım 9. bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Hasta olan kızı Öykü'nün yazdıkları Demir'i gözyaşlarına boğdu!

TV8'de Cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin 9. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Kızım son bölüm final sahnesinde Demir, doktordan kızı Öykü'nün hastalığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı. Öykü'nün hastalığını öğrenen Demir, bu durumla başa çıkmak için çaba sarf ediyor. Demir, kızının hastalığını öğrendikten sonra daha da güçlü olması gerektiğini düşünüyor. Kızım yeni bölümde, Öykü'nün deftere yazdıklarını okuyan Demir gözyaşlarına boğuldu. Öykü'nün tedavisi için yine yasa dışı işlere girmeye hazırlanan Demir'e bir şok da Candan'dan geldi. Cemal'le komşu olan Candan, Cemal ve düşmanı Demir'i tanıştırdı. Öykü'nün hastalığının belirtileri ise günden güne artmaya başladı. Öykü'nün sürekli düşmeye başlaması Demir'i daha fazla endişelendirmeye başladı.

Kızım, merakla beklenen yeni bölümüyle cuma akşamı 20:00'de TV8'de....

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızım dizisinin 8. son bölümü 9 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde okulda bayılan Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Öykü babası Demir'den habersiz olarak hastaneye gitti ve doktora hastalığını babasına söylememesini istedi. İki gün okula gitmeyen ve hastanede kontrolleri yapılan Öykü'nün hastalığını babası Demir ise sonunda öğrendi. Doktorunun çağırdığı Demir, kızı Öykü'nün durumunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kızım'ın final sahnesinde evde yatan Öykü'nün yanına giden Demir, gözyaşları içinde Öykü'ye sarıldı. Baba kızın o anları ise Kızım'ın son bölümüne damga vurdu.