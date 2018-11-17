Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım 9. yeni bölümüyle 16 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde, hastalığının belirtileri artmaya başlayan Öykü yazı yazmakta zorlanırken, kızının durumunu öğrenen Demir ise büyük bir değişim yaşadı. Artık hayatını Öykü için yaşamaya başlayan Demir, Cemal'in kurduğu tuzağı son anda farketti ve paraya kavuştu.Demir Öykü'nün ev istemesiyle yeni bir ev tuttu ve kızı için oda hazırladı. Öykü'nün binlerce lira tutan ilaçlarını da alan Demir'e final sahnesinde ise Asu büyük bir şok yaşattı.

Kızım dizisinin 23 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı..

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?