'Kızım benden utanıyordu' demişti! Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in kızı merak konusu oldu

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ayris Alptekin adında bir kız evladı olan Yaşar Alptekin, renkli hayatı bırakarak maneviyata yönelmişti.

Maneviyata yönelip tarzını da değiştirince "Kızım benden utanıyordu. Uzun bir süre arkadaşlarıyla tanıştırmadı. Kızımın arkadaşlarının çoğu, benim kızım olduğunu bilmez. Bir süre sonra tabi o da alıştı" diyen Alptekin'in sinemacı kızı Ayris Alptekin anne oldu.

Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin ve bebeği merak konusu oldu. Ayris Alptekin kızına 'Maya' adını verdi.

Mutluluğunu dile getiren 60 yaşındaki Yaşar Alptekin, "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin." dedi.



