Kızım dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kızım'da Öykü babasına veda edip ortadan kayboluyor!

Kızım dizisinin 9 Kasım Cuma akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizide Öykü hastalığının belirtilerini artık daha sık yaşamaya başlıyor. Hastaneden babasının arandığını öğrenen Öykü soluğu doktorun yanında alıyor. Hastalığını öğrenirse Demir'in kendisini terk edeceğinden korkan Öykü, doktorla son bir görüşme yaparak bu sırrı saklı tutmasını ister. Öykü, 'Eğer siz saklayamazsanız ben yok olurum, kaçar giderim. Ne siz ne babam beni bulabilir. Hastalığımı öğrenince beni terk eder diye çok korkuyorum' diyor.

Babasının hastalığını öğrenmesinden ve kendisini terk etmesinden çok korkan Öykü, çareyi kaçmakta bulur. Okuluna Öykü'yü almaya giden Demir onu bulamayınca çılgına döner. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım, yeni bölümüyle cuma 20:00'de TV8'de!

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra beklenmedik şekilde karşılaşan Demir ve Asu için bu karşılaşmanın etkisi şok edici olur. Demir, Asu'nun arkasından gidip yüzleşecek midir?

Öykü'nün sırrını öğrenen İlayda, okulda Öykü'nün yaşamını daha da zor hale getirirken, Doktor İhsan'ın Demir'e ulaşması an meselesidir.

Öykü'nün tek başına yüklendiği bu sır nihayet açığa çıkacak mıdır?

