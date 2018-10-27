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Kızım dizisinde Öykü hastalığının belirtilerini yaşamaya başladı! Kızım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 27.10.2018 01:56 | Son Güncelleme

TV8'in duygusal dizisi Kızım 6. son bölümüyle yayınlandı. Kızım son bölümde, Selin Şekerci'nin canlandırdığı Öykü'nün kayıp annesi Asu karakteri, Demir, Öykü ve Candan arasındaki tüm dengeleri değiştireceğinin işaretini verdi. Öykü hastalığının belirtilerini daha sık hissetmeye ve unutkanlık yaşamaya başladı. Diğer yandan Demir'in belalısı Cemal ise Asu'yla işbirliği yaparak Demir ve arkadaşı Uğur'u tuzağa düşürdü. Peki Kızım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım son bölümde yaşananlar...

Kızım dizisinde Öykü hastalığının belirtilerini yaşamaya başladı! Kızım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', 26 Ekim Cuma akşamı 6. yeni bölümüyle ekrana geldi. Son olarak Öykü'nün annesi Asu rolüyle Selin Şekerci'nin de katıldığı Kızım'ın son bölümünde, Öykü'nün babasının Cemal olmadığı ortaya çıktı. Demir ve Uğur'dan intikam almak isteyen Cemal, Öykü'nün kayıp annesi Asu'yu buldu. Diğer yandan ise Öykü, halasının Demir'e söylediği sırla ilgili babasına yalan söyledi ve hastalığını açıklamadı.

Öykü, babasının hastalığını öğrenmesiyle kendisini terk etmesinden korktuğu için sırrını saklamaya devam etti. Ancak Öykü, hastalığının belirtilerini unutkanlıkla yaşamaya başladı. Babası Demir'e hastalığını bir mektupla anlatmak isteyen Öykü yine vazgeçti. Demir ve Öykü arasındaki bağ ise her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Demir babalık duygusunu daha fazla hissetmeye ve Öykü için fedakarlıklar yapmaya başladı. Diğer yandan ise, geçmişte Demir tarafından ihanete uğrayan Cemal, intikam planını devreye soktu. Uğur ve Demir, yeni bir hayata başlamak için iş kurmaya karar verdi. Uğur annesini ikna ederek tarla sattı ve parasıyla bir dükkan satın aldı. Ancak Cemal'in ayarladığı sahte emlakçı, Uğur'u dolandırdı ve 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Uğur ve Demir ise ellerindeki son kozu da kaybetmelerinin ardından büyük yıkım yaşadı.

Kızım dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Kızım'ın yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde TV8 tarafından yayınlanacak.

KIZIM 6. SON BÖLÜM ÖZETİ
Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder. Babasına güvenmeye başlayan Öykü sırrını sonunda söyleyebilecek midir? Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır. Öykü' nün Demir'den sakladığı sırrı öğrenen sürpriz kişi, Öykü'nün zorlu anlar yaşamasına neden olur. Öykü için büyük sırrının yükü biraz daha ağırlaşır.

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