Kızım dizisine böyle veda ettiler! Ünlü oyunculardan final paylaşımları

Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Tugay Mercan, Serhat Teoman, ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun başrollerde oynadığı Kızım ekran macerasını noktalıyor. Kızım'ın finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Dizide Candan rolünü oynayan Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabından rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı. Ünlü oyuncu veda paylaşımında, "Bu akşam son kez buluşuyoruz..ilk set günü daha dün gibi..biz sevginin ve aile olmanın her şeyin üstesinden gelebileceğini anlattık bu yolculukta..enerjisi kalbi güzel, yetenekli bir ekiple çalışabildiğim için çok şanslıyım..emeklerinize sağlık..@medyapimresmi ailesine ve bizi 34 bölüm boyunca her cuma evlerine konuk eden sizlere sonsuz teşekkürler desteğiniz bizim için çok değerli" notunu yazdı.

Dizinin Demir'i Buğra Gülsoy ise veda paylaşımında, "Böylesi ‘özel’ bir işin içinde yer almak çok keyifliydi. Yeni hikayelerde yeni karakterlerde buluşmak üzere.. Hoşçakal" ifadelerini kullandı.

Serhat Teoman ise ekip olarak çekildikleri bir kareyi "Bizler bu şahane insanlarla birlikte bir hikayenin daha sonuna geldik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Hoşçakal Kızım" notuyla paylaştı.



