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Kızım dizisinin yayın tarihi belli oldu! TV8'in yeni dizisi Kızım'ın konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

TV8'in yeni sezondaki iddialı dizisi Kızım'ın yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi 1. bölümüyle 19 Eylül Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında olacak. İşte Kızım 1. bölümden yeni fragman

Kızım dizisinin yayın tarihi belli oldu! TV8'in yeni dizisi Kızım'ın konusu nedir?

TV8'in yapımcılığını Med Yapım - Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci’nin kaleme aldığı uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı 'Kızım' dizisi, 19 Eylül Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.

'Kızım' dizisinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız‘a, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen eşlik edecek.

KIZIM GENEL KONUSU NEDİR?
Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir.

Tüm bu tesadüflerle hayatın biraraya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.


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