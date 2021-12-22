Kızına 36 milyon TL'lik ev almıştı! Ödüllü oyuncu Haluk Bilginer bakın kime benzetildi

Haluk Bilginer Aşkın Nur Yengi ile 2006'da evlenmiş, ancak ikili 2012'ye gelindiğinde boşanma kararı almıştı. Bilginer ile Yengi ikilisi, 15 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer'e doğum günü için Londra'dan 36 milyon TL'lik ev aldı. Doğum günü sürprizi sosyal medyadan çok konuşuldu. Kariyeri ile ön plana gelen başarılı oyuncu Haluk Bilginer ile dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu arasındaki benzerlik şaşırttı.

HALUK BİLGİNER BAKIN KİME BENZETİLDİ

Şahsiyet, Kış Uykusu, Masumiyet, Masum, Ezel gibi başarılı birçok projede yer alan Haluk Bilginer, Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni Joaquin Phoenix'e benzetildi. Joaquin Phoenix Aşk, Gladyatör, Joker gibi dünya çapında büyük başarı elde etmiş yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk hayatı boyunca onlarca dizi, film projesinde yer alan Haluk Bilginer, şimdilerde 'Baba' isimli dizi ile kamera önüne geçmeye hazırlanıyor.

Uzun süre sonra ekranlara dönecek olan Bilginer, söz konusu dizide Tolga Sarıtaş ile beraber rol alacak.



