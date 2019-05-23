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Kızının doğum günü için hurda Vosvos'u baştan yarattı! İşte son hali

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 23.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

1978 model Vosvos kasası ve motoru satın alan marangoz Bienvenido Ortega, hurda aracı baştan yarattı. Kızının doğum günü hediyesi için özenle hazırladığı araç, baştan sona yenilendi. Ahşaptan gövde kiti yaptığı Vosvos'un son hali bakın nasıl göründü...

56 yaşındaki Marangoz Bienvenido Ortega'nın kızı Emeli, 2015 yılında henüz 13 yaşındayken, Latin Amerika'da yaygın olan bir adet olan 15. yaş günü için düzenlenen geleneksel 'Quinceañera' partisi istemediğini söyledi. Quinceañera partisinde amaç: Genç kıza kendini prenses gibi hissettirmektir. Eğer paranız varsa bir düğün kadar şatafatlı olabilir bu doğum günü partisi. New York'ta yaşayan Emeli, görkemli kutlama töreni ve balo salonu yerine babasının ahşap bir araba yapıp, Peru'daki evlerinden yanına gelmesini istediğini söyledi. Babasına "Seni bekleyeceğim" dedi.

Ortega, bir tahta Chevrolet inşa etmeye başladı.
Ahşaptan Chevrolet çok güzel oldu ama motoru o kadar güçlü çıkmadı.
Aracı arkadaşlarıyla Kolombiya'da bırakıp, yeni parçalar satın almak için evine Peru'ya döndü, ancak aracı tamir etmeye geri döndüğünde Kolombiyalı yetkililerle bazı bürokratik sorunlar yaşadı. Arabayı çalıştırması için sadece dört gün izin verdiler, bu yüzden arkadaşlarına tahta Chevrolet'i hediye etti ve altı ay sonraki kızının 15. yaş doğum günü rüyasından isteksizce vazgeçti.
Kızının isteğini gerçekleştirmek isteyen Ortega, Nisan 2018'de iki ayrı 1978 VW Beetles modelinden bir VW Beetle şasi (araç gövdesi) ve motor aldı ve tüm işleme tekrar başlamaya karar verdi.
Ortega, arabasını Peru'da satın aldığı mohena ağacından yaptı. Arabayı geleneksel iki kapılı vosvos yerine dört kapılı bir araca çevirdi.
Tüm aracı vernikle kapladı.
Ortega, Mart ayının sonunda Peru'daki evinden yola çıktı ve kızının yanına gitmek için yolda yaklaşık iki ay geçirdi. Yol masrafları için ise; araba meraklıları tarafından yapılan bağışları kullandı.
Yolda ahşap vosvos arızalandı. Ortega, şimdi arızalanan motorunun tamir edilmesini bekliyor.
Önümüzdeki hafta sonu tekrar yola çıkmayı planlayan Ortega, amacının 5 Temmuz'da yani kızı 17 yaşına bastığında New York City'de olmak.
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Anahtar Kelimeler:
araba marangoz

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