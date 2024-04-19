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Kızlardan birinin babası olabileceği iddia edilmişti... Bir açıklama da Ümit Besen'den geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 13:53
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Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Nebioğlu’nun kardeşinin babasının da ünlü bir isim olduğunu iddia etmesinin ardından yayında adı geçen isimlerden biri de Ümit Besen olmuştu. Besen, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Kızlardan birinin babası olabileceği iddia edilmişti... Bir açıklama da Ümit Besen'den geldi

Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce hayatını birleştiren Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

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Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için harekete geçti. Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda Suphiye Hanım’ın çocuklarının biyolojik babası ile ilgili birçok iddia geldi. Almanya’ya yerleşerek burada kendisine yeni bir hayat kuran ve evlenen Suphiye Hanım’ın Metin Akpınar’dan olan kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ablasının babasının da bir ünlü isim olduğunu iddia etmişti.

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"BAHSİ GEÇEN KADINI TANIMIYORUM"

İddialarda adı geçen isimlerden biri de Ümit Besen olmuştu. Canlı yayında Nebioğlu'nun kız kardeşi Ümit Besen iddiasını yalanlarken şarkıcıdan da açıklama geldi. Müge Anlı canlı yayında Besen’in açıklamasını paylaştı.

Müge Anlı, iddiaların ardından Ümit Besen’e ulaştıklarını ifade ederek Besen’in kendilerine verdiği yanıtı paylaştı. Besen, bahsi geçen kadını tanımadığını, olaylarla uzaktan yakından bir ilişiğinin olmadığını ifade ederken böyle bir olayda adının geçmesinin bile kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

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