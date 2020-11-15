Kjaer, Milan'da 'liderlik' rolünü benimsiyor

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer, Milan'da bu sezon başında yakaladıkları başarılı sonuçları değerlendirdi. Danimarkalı stoper Kjaer, Milan'daki genç isimler için liderlik rolünü de benimsediğini belirtti.
31 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Antrenmanlarda bile genç isimlere el uzatıyorum. Onlar için bir örnek olmaya çalışıyorum. Genç oyuncuların ünümüzün arkasına saklanmamamız gerektiğini öğrenmesini istiyorum" dedi.
Kjaer, teknik direktörleri için; "Pioli'nin iyi yanı, oyuncularının endişeleri olduğunda onları dinlemesi ve onlar için ideal çözümü bulmasıdır. Nihai kararları o veriyor ama en azından diyalog var ve bu onu benim için mükemmel bir koç yapıyor" açıklamalarında bulundu.
(SPORX)
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
Koronavirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu konuştu
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Beşiktaş'ta takım 2 gün izin
Avcı'nın gündemi takım savunması
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Neymar Brezilya maçlarında yok
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum